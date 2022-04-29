***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.683 -18.926.838 -6.352.836 -25.332.357 0 -25.332.357Dönem Karı (Zararı)-6.352.836 -6.352.836 0 -6.352.836Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.683 -18.926.838 0 -18.979.521 0 -18.979.521Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.222.658 -58.275.286 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -6.352.836 0 339.335.954 0 339.335.954Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 0 190.913.370Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0Transferler-80.099.366 80.099.366 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.172 -3.352.767 799.389.096 796.041.501 796.041.501Dönem Karı (Zararı)799.389.096 799.389.096 799.389.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.172 -3.352.767 -3.347.595 -3.347.595Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması133.041.721 133.041.721 133.041.721Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -10.479.872 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 799.389.096 1.119.996.592 0 1.119.996.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.468.808 40.481.945Dönem Karı (Zararı)799.389.096 -6.352.836Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)742.713.855 -6.352.836Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56.675.241 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-752.504.793 30.181.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler705.707 3.093.378Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler401.344 529.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler401.344 529.067Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.163.124 3.637.561Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.241.695 -3.733.544Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 4.404.819 7.371.105Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler47.588.546 69.118.194Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-455.400.152 -28.705.972İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -191.479 -191.479İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -455.208.673 -28.514.493Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 4.193.687 -6.492.896Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-317.802.586Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -6.618.115Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.354.463 -4.380.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.556.291 16.770.233Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.347.062 2.118.937İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.347.062 2.118.937Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-395.466 2.221.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler330.147 2.471.598İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)330.147 2.471.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-143.910 9.957.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.036.534 70.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)892.624 9.887.605Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.671.988 40.598.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler70.466 -24.190Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.311 -92.274Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları25.073.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI218.669.672 72.121.325Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri215.402.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.194 -2.039.335Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -39.194 -2.039.335Alınan Temettüler0 63.775.700Alınan Faiz3.241.618 3.766.845Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 6.618.115Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları65.248FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-260.113.085 -46.127Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-260.113.085 -44.415Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -260.113.085 -44.415Ödenen Faiz6 0 -1.712YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.974.605 112.557.143NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.974.605 112.557.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.342.888 101.678.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.368.283 214.235.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.368.399 20.666.234Ticari Alacaklar56.900.254 553.192İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar21 56.900.254 553.192Diğer Alacaklar74.003.287 74.200.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 73.536.039 73.719.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar467.248 480.856İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 111.349.536 96.421.598Peşin Ödenmiş Giderler901.206 477.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 901.206 477.927Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 228.572 225.261Diğer Dönen Varlıklar19.200 47.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 19.200 47.013ARA TOPLAM274.770.454 192.591.966Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 0 384.022.607TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR274.770.454 576.614.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.081.916 17.081.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar17.081.916 17.081.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 17.081.916 17.081.916Diğer Alacaklar27.955 27.955İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.955 27.955İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 103.483.958 83.863.269Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 1.316.117.656 860.707.429Maddi Duran Varlıklar19.847.949 20.463.415Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.924 66.971Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı17 906.266 5.098.488TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.457.481.624 987.309.443TOPLAM VARLIKLAR1.732.252.078 1.563.924.016KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları235.291.140 221.491.238İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları235.291.140 221.491.238Banka Kredileri6 235.291.140 221.491.238Ticari Borçlar1.268.201 938.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 1.268.201 938.054Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.493.067 252.624Diğer Borçlar1.396.734 1.744.553İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 306.365 1.238.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 1.090.369 505.957Kısa Vadeli Karşılıklar2.156.751 1.998.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 568.651 370.271Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.588.100 1.627.924ARA TOPLAM241.605.893 226.424.664Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler22 0 558.950.456TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER241.605.893 785.375.120UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar369.040.483 586.306.214İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar369.040.483 586.306.214Banka Kredileri6 369.040.483 586.306.214Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar832.721 552.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar832.721 552.923Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler776.389 776.389İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler776.389 776.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.649.593 587.635.526TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER612.255.486 1.373.010.646ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.119.996.592 190.913.370Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.479.872 -10.485.044Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.479.872 -10.485.044Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.479.872 -10.485.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -129.688.954Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -129.688.954Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -129.688.954Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.311.954 39.311.954Diğer Kısıtlanmış Yedekler10 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.634.711 90.734.077Net Dönem Karı veya Zararı799.389.096 -80.099.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.119.996.592 190.913.370TOPLAM KAYNAKLAR1.732.252.078 1.563.924.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 0 21.112.762Satışların Maliyeti11 0 -5.985.142TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 15.127.620BRÜT KAR (ZARAR)0 15.127.620Genel Yönetim Giderleri12 -11.767.805 -7.926.125Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.664.191 8.701.482Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 0 -4.753.436ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.103.614 11.149.541Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 335.112.464 1.511.901Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -9.963.162Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 455.208.673 28.514.494FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)780.217.523 31.212.774Finansman Gelirleri15 52.093.030 45.363.757Finansman Giderleri16 -85.403.011 -89.422.263SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)746.907.542 -12.845.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.193.687 6.492.896Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -4.193.687 6.492.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)742.713.855 -6.352.836DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.675.241 0DÖNEM KARI (ZARARI)799.389.096 -6.352.836Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları799.389.096 -6.352.836Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.172 -52.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.368 -65.853Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar12.594 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.594 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.054 13.170Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 1.465 13.170Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-2.519 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.352.767 -18.926.838Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.352.767 -18.926.838Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.352.767 -18.926.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.347.595 -18.979.521TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)796.041.501 -25.332.357Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları796.041.501 -25.332.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025857BIST