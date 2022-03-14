***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
14.03.2022 15:27
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10.maddesi uyarınca hazırlanan Turcas Petrol A.Ş. 2022 Yılı Beklentileri ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010315
BIST
15:202.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,70
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
15:2014,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0118
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
15:2016,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0958
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
15:20932,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -8,37
|Açılış
|: 932,96
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler15:20
|RAYSG
|11,78
|1.055.042
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.096.780
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|25.771.776
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.380.571
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.260.756
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|138.598.652
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|169.174.524
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,60
|18.509.669
|% -8,19
|
|ULUSE
|58,35
|1.708.558
|% -8,11
|
|THYAO
|26,76
|2.297.522.025
|% 1,29
|
|GARAN
|11,84
|1.142.649.827
|% 0,59
|
|FROTO
|266,20
|1.100.560.238
|% 9,14
|
|KRDMD
|14,97
|988.310.568
|% 0,20
|
|SISE
|13,85
|987.810.934
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,75
|613.382.674
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,31
|496.832.953
|% 3,76
|
|ADESE
|0,72
|83.342.746
|% 5,88
|
|ODAS
|1,56
|171.588.857
|% 2,63
|
|PETKM
|8,36
|893.410.864
|% 2,70
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7690
|14,7771
|% 0,08
|
|Euro
|16,2024
|16,2337
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,2049
|19,3012
|% 0,08
|
|Frank
|15,7226
|15,8173
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9236
|3,9433
|% -0,01
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-15,19
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-7,23
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-1,00
|
|Tam
|6.149
|6.304
|-25,52
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-12,35
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,17
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|-0,23
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,25
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866