***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10.maddesi uyarınca hazırlanan Turcas Petrol A.Ş. 2022 Yılı Güncellenmiş Beklentileri ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053743BIST