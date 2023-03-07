***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10.maddesi uyarınca hazırlanan Turcas Petrol A.Ş. 2023 Yılı Beklentileri ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120888BIST