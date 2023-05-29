***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 24.05.2023Genel Kurul Tarihi 20.06.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe FATİHAdres Kennedy Caddesi No: 34 Kalyon Otel SultanahmetGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5 (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup'a geçiş yapılması sebebiyle 3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2023 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.11 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 15. Maddesi ve Denetçinin Seçimi başlıklı 22. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.12 - 2022 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - 2022 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 OGK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 AGM Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 3 2022 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2022 AGM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 TP_Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_2.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 TP_Articles_of_Association_Amendment _Text_2.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154316BIST