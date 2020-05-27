***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 11:33
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. İştiraklerin ve bağlı ortaklıkların finansal sonuçlarını içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846854
BIST
12:52104.924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 1.899,81
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
12:526,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0540
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7793
En Düşük
6,6969
12:527,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0754
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4750
En Düşük
7,3528
12:52371,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,29
|Açılış
|: 371,90
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.266.279
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.060.789
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.403.603
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.818.177
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.610.785
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|5.967.433
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.446.787
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|94.459
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.510.073
|% -9,94
|
|THYAO
|12,12
|1.043.616.795
|% 8,12
|
|GARAN
|7,61
|576.480.390
|% 0,93
|
|PGSUS
|57,60
|442.507.374
|% 7,16
|
|ASELS
|29,92
|365.587.639
|% 2,19
|
|SOKM
|12,31
|351.737.870
|% 3,79
|
|THYAO
|12,12
|1.043.616.795
|% 8,12
|
|GSRAY
|2,95
|222.807.251
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,21
|170.924.847
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,54
|193.664.672
|% 3,25
|
|GARAN
|7,61
|576.480.390
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3266
|8,3683
|% 0,99
|
|Frank
|6,9662
|7,0082
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,54
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.439
|8,80
|
|Tam
|2.480
|2.503
|9,20
|
|Yarım
|1.210
|1.223
|4,40
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,05
|
|B. Petrol
|35,78
|35,78
|-0,39
|