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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

31.05.2021 09:57



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar

Turcas Petrol A.Ş. 2021 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938906


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