***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 09:57
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Turcas Petrol A.Ş. 2021 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938906
BIST
11:131.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:138,4855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0792
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:1310,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0894
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3388
11:13519,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,29
|Açılış
|: 519,97
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,86
BIST En Aktif Hisseler11:11
|YAYLA
|3,85
|29.423.085
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|EUYO
|4,71
|2.210.078
|% 9,03
|
|CELHA
|6,46
|2.002.294
|% 8,03
|
|AVHOL
|7,69
|9.390.966
|% 7,55
|
|KUTPO
|36,12
|55.199.616
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.106.661
|% -9,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|ADESE
|1,41
|13.962.369
|% -6,62
|
|RODRG
|15,00
|147.784
|% -6,60
|
|THYAO
|13,27
|375.388.186
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,98
|251.486.612
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,96
|204.352.595
|% 4,26
|
|GARAN
|7,97
|190.149.012
|% -0,13
|
|KOZAL
|120,50
|161.107.621
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,96
|204.352.595
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,16
|108.640.952
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|42.507.825
|% 0,91
|
|IHLGM
|1,06
|34.528.294
|% 6,00
|
|KRDMD
|7,98
|251.486.612
|% 1,14
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4813
|8,4834
|% -0,95
|
|Euro
|10,3444
|10,3518
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,9962
|12,0564
|% -0,99
|
|Frank
|9,3912
|9,4477
|% -0,93
|
|Riyal
|2,2569
|2,2682
|% -0,88
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,90
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,84
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:21YAYLA
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 719, 050 adet işlem
-
11:20IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 994, 477 adet işlem
-
11:19EUYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 904 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 63 artarak (% 0.24 ) 1, 511
-
11:18XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 3, 401.00 milyon TL de