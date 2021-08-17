***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMaslak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarTurcas Petrol A.Ş. 2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958579BIST