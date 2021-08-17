***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 13:35
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
./..
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Turcas Petrol A.Ş. 2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958579
BIST
13:591.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:598,4042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0497
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
13:599,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0724
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
13:59484,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,50
|Açılış
|: 484,37
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler13:57
|IZFAS
|7,50
|5.384.995
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|19.109.799
|% 9,45
|
|PENTA
|78,55
|37.098.987
|% 9,32
|
|VBTYZ
|25,92
|135.404.580
|% 7,64
|
|IDEAS
|41,32
|1.854.359
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.141.808
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.359.119
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,83
|9.629.555
|% -7,21
|
|GARAN
|9,35
|803.953.914
|% -0,53
|
|PETKM
|6,11
|590.207.950
|% 1,50
|
|KRDMD
|8,30
|505.256.401
|% 0,73
|
|GENIL
|16,48
|465.292.177
|% 3,84
|
|ARCLK
|33,90
|459.630.329
|% 2,54
|
|PETKM
|6,11
|590.207.950
|% 1,50
|
|GARAN
|9,35
|803.953.914
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,54
|204.050.004
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|68.901.606
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,30
|505.256.401
|% 0,73
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4000
|8,4035
|% -0,60
|
|Euro
|9,8897
|9,8934
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,5419
|11,5998
|% -1,08
|
|Frank
|9,1704
|9,2256
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2306
|2,2418
|% -0,76
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,70
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-8,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|-5,83
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-2,82
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,26
|69,26
|-0,25
|