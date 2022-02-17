***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2022 08:48
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
Turcas Petrol A.Ş. 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne verilen gelir tablosu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002284
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
0
En Düşük
0
18:0513,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0173
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,16
|Açılış
|: 820,57
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|6,13
|5.864.614
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,44
|25.335.755
|% 0,00
|
|TRILC
|10,12
|23.405.610
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,41
|13.564.240
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,40
|22.412.773
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,88
|11.141.000
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,64
|63.917.407
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,10
|202.325
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,74
|15.284.456
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,21
|42.071.243
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5974
|13,6019
|% 0,04
|
|Euro
|15,4633
|15,4801
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,4139
|18,5062
|% -0,07
|
|Frank
|14,6965
|14,7850
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6146
|3,6328
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,33
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de