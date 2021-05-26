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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2021 18:07



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı kâr payı dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı uyarınca Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Net Dönem Zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dagitim tablosu 2020.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURCAS PETROL A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 255.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 39.311.954,06
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -135.311.287 -119.264.977,86
4. Vergiler ( - ) -11.307.189 0
5. Net Dönem Kârı -124.004.098 -119.264.977,86
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -124.004.098 -119.264.977,86
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -124.004.098 -119.264.977,86
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -124.004.098 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938257


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Tam 3.402 3.487 22,45  
Yarım 1.644 1.687 10,86  
Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,84 27,86 -0,14  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,05  
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