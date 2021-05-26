***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı kâr payı dağıtımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı uyarınca Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Net Dönem Zararı nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar dagitim tablosu 2020.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTURCAS PETROL A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 255.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 39.311.954,06Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -135.311.287 -119.264.977,864. Vergiler ( - ) -11.307.189 05. Net Dönem Kârı -124.004.098 -119.264.977,866. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -124.004.098 -119.264.977,86Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -124.004.098 -119.264.977,869. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -124.004.098 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938257BIST