***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.05.2022 15:30
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından Şirketimizin kredi derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA- (tr) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Pozitif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)
Derecelendirme notuna ilişkin bildirim formu ve özet rapor websitemizde paylaşılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033336
BIST
17:082.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,13
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:0816,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0286
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:0817,5717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0940
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:08972,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,03
|Açılış
|: 972,41
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
971,63
BIST En Aktif Hisseler17:08
|MRGYO
|1,54
|22.527.589
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.337.977
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.159.400
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.000.493
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.608.794
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|30.430.655
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|276.835.771
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.739.969
|% -8,06
|
|THYAO
|49,08
|5.990.248.680
|% -0,89
|
|TUPRS
|273,60
|2.503.203.015
|% 5,64
|
|SISE
|20,80
|1.927.774.157
|% 0,72
|
|GARAN
|14,61
|1.709.376.238
|% 1,67
|
|SAHOL
|21,22
|1.659.755.608
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,80
|1.252.369.127
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,00
|1.085.982.894
|% 1,27
|
|TSKB
|2,24
|554.177.554
|% 6,16
|
|YKBNK
|4,63
|1.131.559.229
|% 1,76
|
|KARSN
|7,11
|1.567.914.391
|% -2,20
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4014
|16,4088
|% 0,17
|
|Euro
|17,5501
|17,5717
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,5564
|20,6595
|% -0,52
|
|Frank
|17,0018
|17,1042
|% -0,22
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 0,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-10,78
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|-3,00
|
|Tam
|6.442
|6.605
|-22,71
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|-10,98
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|-5,49
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,70
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23CIMSA
Yüzde 5.50 oranında artışla 35.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 554, 133 adet işlem
-
17:22YAPRK
Yüzde 7.95 oranında artışla 32.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 576, 375 adet işlem
-
17:21CIMSA
Yüzde 5.44 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 552, 255 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 48 artarak (% 0.62 ) 2, 833
-
17:20XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 41, 134.00 milyon TL de