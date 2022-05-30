***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından Şirketimizin kredi derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA- (tr) / (Pozitif Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Pozitif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Derecelendirme notuna ilişkin bildirim formu ve özet rapor websitemizde paylaşılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033336BIST