***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
03.09.2021 14:24
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. Ancak bahsi geçen sigorta mevcuttur. İlgili KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961688
BIST
16:341.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:348,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:349,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:34486,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,94
|Açılış
|: 486,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:34
|OYLUM
|4,40
|34.126.170
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|244.310
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.634.889
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.482.261
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.723.511
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|47,96
|12.275.478
|% -5,68
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|BURCE
|20,70
|7.955.861
|% -4,96
|
|PAMEL
|44,86
|34.214.199
|% -4,35
|
|THYAO
|12,89
|953.906.260
|% -0,08
|
|GARAN
|9,81
|839.198.946
|% -0,51
|
|SASA
|28,42
|504.457.453
|% 0,78
|
|EREGL
|18,24
|405.794.066
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,68
|387.811.555
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,74
|238.740.846
|% 6,75
|
|ODAS
|1,55
|198.889.502
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,62
|270.153.874
|% -0,76
|
|GARAN
|9,81
|839.198.946
|% -0,51
|
|AKYHO
|2,42
|194.307.054
|% -2,81
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2922
|8,2943
|% 0,24
|
|Euro
|9,8558
|9,8621
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4537
|11,5111
|% 0,34
|
|Frank
|9,0552
|9,1098
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2041
|2,2152
|% 0,19
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,66
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,35
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|14,00
|
|Tam
|3.200
|3.282
|19,92
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|9,64
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,15
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,09
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:44MANAS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 667 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 74 kaybederek (% -0.74 ) 1, 580
-
16:42XU100
Endeks 1, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 9, 823.00 milyon TL de
-
16:41MANAS
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 817 adet işlem
-
16:39GLRYH
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 288, 734 adet işlem