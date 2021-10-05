***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler (2020 YK Faaliyet Raporu)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler (2020 YK Faaliyet Raporu)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler (2020 YK Faaliyet Raporu)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli GelişmelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/PolitikalarFaaliyet rapatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar (2020 YK Faaliyet Raporu)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 2 2Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 17 2 2Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 40 % 20 3 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966840BIST