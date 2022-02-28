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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

28.02.2022 14:30
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/01/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/01/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/01/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2022
Açıklama

                       Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından yapılan yıllık değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle 9,58 olarak revize edilmiştir. (10 tam puan üzerinden). (Önceki not: 9,61).
 
Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır.
 
•             Pay Sahipleri bölümü 95,59 (bir önceki dönem: 94,98)
•             Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 97,96 (bir önceki dönem: 97,34)
•             Menfaat Sahipleri bölümü 95,08 (bir önceki dönem: 98,00)
•             Yönetim Kurulu bölümü 94,63 (bir önceki dönem: 95,08)
 
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turcas.com.tr ) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
 
Saygılarımızla.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,59 97,96 95,08 94,63 95,77




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005070


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Tam 5.634 5.777 44,93  
Yarım 2.723 2.794 21,28  
Çeyrek 1.366 1.397 10,87  
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Gümüş Gr. 10,90 10,91 0,15  
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