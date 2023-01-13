***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.01.2023 14:17
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/01/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/01/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2022
Açıklama
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 14.01.2023 olan sözleşme, 13.01.2023 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 13.01.2023 ve bitiş tarihi 13.01.2024'tür.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101959
BIST
15:364.988
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BIST En Aktif Hisseler15:36
|ONCSM
|37,40
|5.987.890
|% 10,00
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|KNFRT
|15,07
|22.064.475
|% 10,00
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|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
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|AKENR
|4,63
|40.242.933
|% 9,98
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|ARMDA
|279,10
|21.423.454
|% 9,97
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|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,98
|3.191.470.489
|% -6,23
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|KLGYO
|2,78
|151.307.923
|% -5,76
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|ALFAS
|236,30
|247.481.852
|% -5,48
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|THYAO
|135,60
|5.917.603.194
|% -0,15
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|ASELS
|55,15
|4.312.574.419
|% -1,34
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|EREGL
|40,04
|4.104.941.589
|% 1,16
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|KRDMD
|18,64
|3.901.831.493
|% -1,38
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|EKGYO
|7,98
|3.191.470.489
|% -6,23
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|EKGYO
|7,98
|3.191.470.489
|% -6,23
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|KRDMD
|18,64
|3.901.831.493
|% -1,38
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|YKBNK
|9,20
|1.873.797.372
|% 1,77
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|SKBNK
|2,63
|448.021.006
|% -0,38
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|PETKM
|17,79
|2.289.900.075
|% 2,12
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|15:36
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,7858
|18,7941
|% 0,06
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|Euro
|20,3059
|20,3135
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,8080
|22,9224
|% -0,27
|
|Frank
|20,1269
|20,2481
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,06
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|15:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,06
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|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|88,00
|
|Tam
|7.809
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.805
|3.851
|29,00
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|Çeyrek
|1.908
|1.926
|15,00
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|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|-0,10
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|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,35
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