***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.01.2024 10:57
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/01/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
12/01/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/02/2023
Açıklama
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 13.01.2024 olan sözleşme, 12.01.2024 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 12.01.2024 ve bitiş tarihi 12.01.2025'tir. Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238820
BIST