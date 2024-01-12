***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/01/2024Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi12/01/2025Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/02/2023AçıklamaŞirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 13.01.2024 olan sözleşme, 12.01.2024 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 12.01.2024 ve bitiş tarihi 12.01.2025'tir. Saygılarımızla.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238820BIST