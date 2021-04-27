***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 19:00
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Emre Derman'ın görev süresi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte sona ermektedir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı gereği, TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü doğrultusunda Sn. Emre Derman'ın Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu görev süresinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar uzatılmasına, ilgili atamanın 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444
BIST
18:051.392
En Yüksek
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|: 1,31%
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|: 1.382
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En Düşük
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475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2112
|8,2181
|% -0,64
|
|Euro
|9,9182
|9,9619
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,3967
|11,4538
|% -0,59
|
|Frank
|8,9578
|9,0118
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1856
|2,1966
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,02
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|1,12
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında