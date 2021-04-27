***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Emre Derman'ın görev süresi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte sona ermektedir.Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı gereği, TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü doğrultusunda Sn. Emre Derman'ın Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu görev süresinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar uzatılmasına, ilgili atamanın 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444BIST