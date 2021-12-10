***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 19:45
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz varlıklarından en yüksek faydanın elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir portföy değerlendirmesi kapsamında %100 oranında paylarına sahip olduğumuz ve Aydın İli Kuyucak İlçesi'nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralimizin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de, Şirketimizin sahip olduğu paylara ilişkin (%100'e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982792
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0667
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1116
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05794,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,21
|Açılış
|: 794,46
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8493
|13,8539
|% 0,48
|
|Euro
|15,6774
|15,7074
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,3083
|18,4001
|% 0,73
|
|Frank
|14,9753
|15,0655
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6785
|3,6970
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,19
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,82
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,14
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,30
|