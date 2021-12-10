***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz varlıklarından en yüksek faydanın elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir portföy değerlendirmesi kapsamında %100 oranında paylarına sahip olduğumuz ve Aydın İli Kuyucak İlçesi'nde bulunan 18 MW kurulu gücündeki Jeotermal Enerji Santralimizin sahibi ve işletmecisi konumundaki Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'de, Şirketimizin sahip olduğu paylara ilişkin (%100'e kadar payların satışı da dahil olmak üzere) stratejik opsiyonların değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982792BIST