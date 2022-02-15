***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 15:34
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, RTG esas sermayesi olan 1.874.681.920 TL'nin, 275.000.000 TL tutarında azaltılarak 1.599.681.920 TL'ye indirilmesine karar vermişti. Bahsi geçen sermaye azaltım işlemi bugün (15.02.2022) gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.
İlgili sermaye azaltımı işlemi tamamlandığında Turcas Petrol A.Ş.'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Şirketimizin ilgili sermaye azaltımından alacağı pay 82.500.000 TL olup (azaltılan sermayenin %30'u), söz konusu tutarın ilgili yasal süreçler tamamlandığında -- 2022 ilk yarıyıl sonuna kadar -- RTG tarafından Şirketimize nakden ödenmesi öngörülmektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla bilahare paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001824
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 36,22
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
18:0513,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0122
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6159
En Düşük
13,5716
18:0515,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4719
En Düşük
15,4262
18:05810,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,47
|Açılış
|: 810,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|791,00
|9.166.803
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.458.671
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,08
|2.279.411
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.179.250
|% 9,99
|
|POLTK
|579,20
|67.217.599
|% 9,99
|
|KAPLM
|50,05
|7.085.478
|% -9,98
|
|ETYAT
|3,99
|3.190.744
|% -9,93
|
|DAGHL
|11,66
|3.598.216
|% -8,91
|
|AVOD
|1,71
|40.288.795
|% -8,88
|
|MARKA
|3,94
|7.754.564
|% -7,29
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.508.146.107
|% 2,22
|
|SISE
|13,47
|1.177.079.061
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,09
|1.690.690.513
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|525.389.585
|% 2,21
|
|THYAO
|29,96
|6.658.067.607
|% 4,76
|
|KRDMD
|11,92
|2.238.895.330
|% 3,56
|
|PETKM
|8,31
|936.005.940
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5965
|13,6013
|% 0,05
|
|Euro
|15,4415
|15,4713
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,3684
|18,4606
|% 0,23
|
|Frank
|14,6480
|14,7362
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6162
|3,6344
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|0,59
|
|Altın Gr.
|810
|811
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,21
|10,24
|0,00
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında