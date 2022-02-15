***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/01/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, RTG esas sermayesi olan 1.874.681.920 TL'nin, 275.000.000 TL tutarında azaltılarak 1.599.681.920 TL'ye indirilmesine karar vermişti. Bahsi geçen sermaye azaltım işlemi bugün (15.02.2022) gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.İlgili sermaye azaltımı işlemi tamamlandığında Turcas Petrol A.Ş.'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Şirketimizin ilgili sermaye azaltımından alacağı pay 82.500.000 TL olup (azaltılan sermayenin %30'u), söz konusu tutarın ilgili yasal süreçler tamamlandığında -- 2022 ilk yarıyıl sonuna kadar -- RTG tarafından Şirketimize nakden ödenmesi öngörülmektedir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla bilahare paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001824BIST