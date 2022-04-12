***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 14:53
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Lale Ergin'in görev süresi 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte sona ermektedir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2021 tarih ve 2022/06 sayılı kararı gereği, TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü doğrultusunda Sn. Lale Ergin'in Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu görev süresinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar uzatılmasına, ilgili atamanın 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
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|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
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|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
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|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
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|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
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|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
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|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5842
|14,6018
|% -0,41
|
|Euro
|15,7990
|15,8227
|% -0,89
|
|Sterlin
|18,9392
|19,0342
|% -0,56
|
|Frank
|15,5991
|15,6930
|% -0,54
|
|Riyal
|3,8794
|3,8989
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|17,74
|
|Altın Gr.
|925
|925
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,11
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Seans Raporu
18:05
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17:59SELGD
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17:58GLRYH
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17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
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17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de