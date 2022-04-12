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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2022 14:53
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Lale Ergin'in görev süresi 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte sona ermektedir.
 
Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2021 tarih ve 2022/06 sayılı kararı gereği, TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemeler ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü doğrultusunda Sn. Lale Ergin'in  Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu görev süresinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar  uzatılmasına, ilgili atamanın 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 
 
 
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595


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