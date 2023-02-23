***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 07:59
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%30 Oranındaki İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, olağan ve planlı ana bakım çalışmaları kapsamında Nisan 2023'ün ilk haftasına kadar faaliyet göstermeyecektir.
İlgili bakım çalışması tamamlanıp santral elektrik üretimine başladığında kamuoyuna bilgi verilecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116211
BIST
11:365.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,91
|Açılış
|: 5.057
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|Önceki Kapanış
|: 5.071
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5.116
En Düşük
5.044
11:3618,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
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18,9095
En Düşük
18,8123
11:3620,0459
En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 20,3200
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|Önceki Kapanış
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20,4295
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11:361.110,00
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|Açılış
|: 1.110,00
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|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
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1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:35
|SDTTR
|92,95
|71.268.768
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|64.395.146
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|AKCNS
|68,85
|11.462.561
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.940.020
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|42.675.825
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EREGL
|44,84
|1.433.048.868
|% -1,45
|
|THYAO
|138,40
|1.371.440.645
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|ASTOR
|32,86
|1.083.581.839
|% 5,80
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EKGYO
|8,12
|710.221.516
|% 1,00
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|IZMDC
|6,07
|421.241.390
|% -6,62
|
|YKBNK
|9,38
|520.061.890
|% 2,40
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8760
|18,8790
|% 0,04
|
|Euro
|20,0348
|20,0420
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6825
|22,7962
|% 0,11
|
|Frank
|20,1874
|20,3090
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% 0,01
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.597
|7.652
|11,00
|
|Yarım
|3.712
|3.744
|5,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,07
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|0,54
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