***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%30 Oranındaki İştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, olağan ve planlı ana bakım çalışmaları kapsamında Nisan 2023'ün ilk haftasına kadar faaliyet göstermeyecektir.İlgili bakım çalışması tamamlanıp santral elektrik üretimine başladığında kamuoyuna bilgi verilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116211BIST