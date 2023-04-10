***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde olağan ve planlı ana bakım çalışmaları yürütüleceğini ve bu kapsamda Santral'in Nisan ayının ilk haftasında devreye girmesinin öngörüldüğünü bildirmiştik.Geçen süre içerisinde ilgili bakım çalışmaları önemli herhangi bir sorun yaşanmadan yürütülmüş olup mevcut durumda Santral'in test çalışmaları yapılmaktadır. Test çalışmaları tamamlanıp rutin üretim programına başlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135134BIST