***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 14:59
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde olağan ve planlı ana bakım çalışmaları yürütüleceğini ve bu kapsamda Santral'in Nisan ayının ilk haftasında devreye girmesinin öngörüldüğünü bildirmiştik.
Geçen süre içerisinde ilgili bakım çalışmaları önemli herhangi bir sorun yaşanmadan yürütülmüş olup mevcut durumda Santral'in test çalışmaları yapılmaktadır. Test çalışmaları tamamlanıp rutin üretim programına başlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135134
BIST
15:505.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 114,73
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:5019,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:5021,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1250
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,4500
En Düşük
21,3095
15:501.235,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.235,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.498.123
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.751.169
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,51
|104.428.699
|% -6,56
|
|DERHL
|5,36
|28.615.247
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,60
|75.035.349
|% -4,81
|
|KRGYO
|17,73
|14.810.433
|% -4,68
|
|THYAO
|131,00
|4.009.439.390
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.203.290.340
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,16
|1.956.018.364
|% 7,03
|
|EREGL
|35,46
|1.753.555.633
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,95
|1.472.150.022
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,16
|1.956.018.364
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,14
|2.203.290.340
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|375.412.053
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|439.242.656
|% 4,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2707
|19,2792
|% 0,22
|
|Euro
|20,9015
|20,9312
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,7646
|23,8838
|% -0,20
|
|Frank
|21,1219
|21,2492
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1209
|5,1466
|% 0,16
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-13,77
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.533
|8.593
|30,00
|
|Yarım
|4.167
|4.205
|15,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03CRDFA
Yüzde 7.03 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 083, 834 adet işlem
-
16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524