***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.02.2023 ve 10.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde yürütülen olağan ve planlı ana bakım çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi paylaşılmıştır.İlgili bakım çalışmaları tamamlanmış olup Santral devreye alınarak rutin elektrik üretimine başlamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139107BIST