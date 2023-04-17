***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 08:59
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.02.2023 ve 10.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde yürütülen olağan ve planlı ana bakım çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi paylaşılmıştır.
İlgili bakım çalışmaları tamamlanmış olup Santral devreye alınarak rutin elektrik üretimine başlamıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139107
BIST
11:225.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,49
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2219,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2221,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0382
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:221.253,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.253,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.526.447
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.182.893
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.747.834
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|67.158.207
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,92
|14.467.513
|% -7,23
|
|LIDER
|112,00
|15.327.350
|% -6,67
|
|SONME
|31,26
|6.369.993
|% -5,56
|
|KRGYO
|18,80
|6.283.237
|% -5,19
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.307.575.454
|% 9,99
|
|THYAO
|134,80
|1.199.843.918
|% 0,30
|
|GESAN
|83,90
|569.697.524
|% -2,33
|
|AKBNK
|17,86
|554.925.221
|% 1,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.685.152.365
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,85
|322.974.963
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,48
|110.823.434
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,20
|199.569.094
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,22
|440.477.165
|% 0,83
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3667
|19,3821
|% 0,16
|
|Euro
|21,2773
|21,3220
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,9552
|24,0754
|% 0,02
|
|Frank
|21,5946
|21,7246
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1503
|5,1761
|% 0,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,01
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.752
|8.875
|84,00
|
|Yarım
|4.275
|4.343
|41,00
|
|Çeyrek
|2.137
|2.171
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,12
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,28
|
Seans Raporu
11:22
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-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, TUPRS
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 51 artarak (% 0.34 ) 4, 598
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, CVKMD, ATAGY, KOZAA, KOPOL, IPEKE
-
11:38
KOZAA, CVKMD, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:38
EDIP, GEREL, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında