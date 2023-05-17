***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") 17.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 yılı mali tablolarındaki net dönem kârından karşılanmak üzere hissedarlara toplam 225.000.000 TL tutarında kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin ilgili kâr dağıtımından alacağı pay 67.500.000 TL (dağıtılacak kârın %30'u) olup, söz konusu tutar genel kurul toplantısını takiben 3 (üç) işgünü içerisinde RTG tarafından Şirketimize nakden ödenecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151937BIST