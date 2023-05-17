***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 15:01
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") 17.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 yılı mali tablolarındaki net dönem kârından karşılanmak üzere hissedarlara toplam 225.000.000 TL tutarında kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin ilgili kâr dağıtımından alacağı pay 67.500.000 TL (dağıtılacak kârın %30'u) olup, söz konusu tutar genel kurul toplantısını takiben 3 (üç) işgünü içerisinde RTG tarafından Şirketimize nakden ödenecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151937
BIST
16:014.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 63,73
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
16:0119,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
16:0121,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
16:011.261,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.261,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.442
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,03
|