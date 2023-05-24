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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2023 16:16
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Şirketimiz'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5 (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması) kapsamında Birinci Grup Şirketler arasında yer alması nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4'üncü maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısı hesaplamasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır" hükmü uyarınca Yönetim Kurulu'na 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi daha katılması gerekliliği doğmuştur.
Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) görüşü ve Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak SPK'ya sunulan ve SPK'nın 28.04.2023 tarih E-29833736-110.07.07-36692 sayılı yazısı ile adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Tim Ford'un, Yönetim Kurulu'nun 24.05.2023 Tarih ve 12 sayılı kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
Sayın Tim Ford'un kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153382


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