***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 13:13
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında 20 MW'a kadar hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı almıştır. İlgili iş geliştirme çalışmaları ile birlikte resmi kurumlar nezdinde izin süreçlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım için fizibilite çalışması sonucuna bağlı olarak alınabilecek nihai yatırım kararı ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205808
BIST
'
14:358.134
En Düşük
|Değişim
|: -1,52%
|| -125,49
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3527,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3529,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:351.692,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 26,03
|Açılış
|: 1.692,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,64
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:33
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.796.972
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,44
|244.493.416
|% -9,12
|
|BRSAN
|997,60
|3.316.752.795
|% 0,94
|
|THYAO
|220,70
|3.195.737.315
|% -1,95
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ASELS
|43,28
|2.458.138.140
|% 0,42
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|ZOREN
|6,34
|1.174.426.343
|% 0,16
|
|EKGYO
|7,75
|1.414.086.095
|% -2,27
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ODAS
|13,36
|1.254.785.290
|% -1,26
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7955
|27,8007
|% 0,27
|
|Euro
|29,2784
|29,2887
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7454
|33,9146
|% 0,26
|
|Frank
|30,5043
|30,6881
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3902
|7,4273
|% 0,26
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,17
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|24,96
|
|Cumhuriyet
|11.681
|11.858
|72,00
|
|Tam
|11.435
|11.519
|92,00
|
|Yarım
|5.735
|5.782
|47,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,36
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48SNKRN
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 634 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ASELS, SISE
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 03 kaybederek (% -1.63 ) 7, 061
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, AVHOL, BMSTL, MAALT, VERUS, MRSHL, CMBTN, HKTM
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, CASA