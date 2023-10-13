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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2023 13:13
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında 20 MW'a kadar hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı almıştır. İlgili iş geliştirme çalışmaları ile birlikte resmi kurumlar nezdinde izin süreçlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım için fizibilite çalışması sonucuna bağlı olarak alınabilecek nihai yatırım kararı ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205808


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Yarım 5.735 5.782 47,00  
Çeyrek 2.859 2.891 23,00  
Gümüş.Ons 22,24 22,28 0,44  
Gümüş Gr. 19,82 19,84 0,36  
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