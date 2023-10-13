***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında 20 MW'a kadar hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı almıştır. İlgili iş geliştirme çalışmaları ile birlikte resmi kurumlar nezdinde izin süreçlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım için fizibilite çalışması sonucuna bağlı olarak alınabilecek nihai yatırım kararı ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205808BIST