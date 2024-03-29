***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 09:13
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Emre Derman'ın 26.05.2024 tarihi itibariyle mevzuat çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanacak olması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) görüşü ve Yönetim Kurulu'nun 12.03.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak SPK'ya sunulan ve SPK'nın 25.03.2024 tarih E-29833736-110.07.07-51827 sayılı yazısı ile adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Markus Christian Slevogt'un, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 Tarih ve 04 sayılı kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Sayın Markus Christian Slevogt'un kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264077
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