***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2022 15:34
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1599681920 479904576 TRY 30 Doğrudan İştirak
ATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036710
BIST
16:012.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -11,10
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:0117,0725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0451
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:0118,0118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,2447
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:011.009,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.009,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MAVI
|47,30
|87.413.096
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.791.065
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.447.714
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.416.813
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.357.214
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.863.818
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.692.621
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|163.896.100
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,60
|95.339.336
|% -6,04
|
|DOCO
|1.557,40
|26.793.234
|% -5,04
|
|THYAO
|47,62
|4.243.803.486
|% -1,49
|
|SISE
|22,54
|1.500.946.251
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,57
|1.447.342.115
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,79
|1.292.987.589
|% 3,01
|
|GARAN
|15,38
|1.212.205.707
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,79
|1.292.987.589
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,64
|602.451.713
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,14
|755.206.903
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,57
|1.447.342.115
|% 2,39
|
|TSKB
|2,43
|326.240.074
|% 1,67
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0352
|17,0725
|% -0,26
|
|Euro
|17,9558
|18,0118
|% -1,34
|
|Sterlin
|21,0863
|21,1921
|% -1,39
|
|Frank
|17,2486
|17,3525
|% -1,09
|
|Riyal
|4,5367
|4,5595
|% -0,52
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,26
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-14,20
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-137,00
|
|Tam
|6.628
|6.799
|-130,09
|
|Yarım
|3.203
|3.289
|-62,93
|
|Çeyrek
|1.607
|1.644
|-31,47
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,14
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,58
|