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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2022 15:34
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Petrol Ürünleri 528117660 158435298 TRY 30 Doğrudan İştirak
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 1599681920 479904576 TRY 30 Doğrudan İştirak
ATAŞ Akaryakıt Depolama 8400000 420000 TRY 5 Finansal Yatırım




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036710


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BIST En Aktif Hisseler16:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 87.413.096 % 10,00  
AVHOL 6,61 21.791.065 % 9,98  
SILVR 18,95 11.447.714 % 9,98  
EUREN 21,60 310.416.813 % 9,92  
UFUK 50,45 2.357.214 % 9,91  
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16:01 Alış Satış %  
Dolar 17,0352 17,0725 % -0,26  
Euro 17,9558 18,0118 % -1,34  
Sterlin 21,0863 21,1921 % -1,39  
Frank 17,2486 17,3525 % -1,09  
Riyal 4,5367 4,5595 % -0,52  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -5,26  
Altın Gr. 1.005 1.006 -14,20  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -137,00  
Tam 6.628 6.799 -130,09  
Yarım 3.203 3.289 -62,93  
Çeyrek 1.607 1.644 -31,47  
Gümüş.Ons 21,66 21,69 -0,02  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,14  
B. Petrol 124 124 0,58  
Seans Raporu 16:01
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