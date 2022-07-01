***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Saffet Batu Aksoy 48.683.328,54 TRY 19,05Banu Aksoy Tarakçıoğlu 48.683.328,53 TRY 19,05Erdal Aksoy 40.676.738,34 TRY 15,91Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,30 TRY 0,42Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 570.299,13 TRY 0,22Ayşe Belkıs Aksoy 562.197,21 TRY 0,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040661BIST