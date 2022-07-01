***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 14:52
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Saffet Batu Aksoy 48.683.328,54 TRY 19,05
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 48.683.328,53 TRY 19,05
Erdal Aksoy 40.676.738,34 TRY 15,91
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,30 TRY 0,42
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 570.299,13 TRY 0,22
Ayşe Belkıs Aksoy 562.197,21 TRY 0,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040661
BIST
14:462.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 27,85
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:4616,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:4617,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0497
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:46961,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,23
|Açılış
|: 961,69
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ISSEN
|28,16
|58.023.533
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,80
|1.047.235.589
|% 8,71
|
|BOBET
|6,60
|29.339.863
|% 7,84
|
|OZKGY
|5,93
|30.706.595
|% 7,62
|
|OZKGY
|5,93
|30.706.595
|% 7,62
|
|GLRYH
|3,24
|29.675.250
|% -4,99
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,12
|92.511.721
|% -4,56
|
|AKCNS
|20,60
|4.713.153
|% -3,47
|
|VKFYO
|5,15
|2.826.236
|% -3,20
|
|THYAO
|48,72
|3.594.068.749
|% 4,10
|
|SISE
|21,14
|1.185.522.588
|% -1,67
|
|KOZAL
|184,80
|1.047.235.589
|% 8,71
|
|EREGL
|27,08
|867.754.686
|% -0,22
|
|TUPRS
|268,80
|734.284.411
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,64
|230.198.547
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|225.486.175
|% 0,00
|
|THYAO
|48,72
|3.594.068.749
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,34
|318.960.711
|% 0,23
|
|SISE
|21,14
|1.185.522.588
|% -1,67
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7424
|16,7509
|% 0,31
|
|Euro
|17,4733
|17,4777
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,0968
|20,1976
|% -0,85
|
|Frank
|17,3789
|17,4836
|% -0,17
|
|Riyal
|4,4497
|4,4720
|% 0,33
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-20,23
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|6.436
|6.533
|-58,00
|
|Tam
|6.434
|6.517
|-73,00
|
|Yarım
|3.149
|3.186
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,25
|
Seans Raporu
14:46
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-
15:01AGHOL
Yüzde 5.40 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 360 adet işlem
-
15:00MAKIM
Yüzde 6.23 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 817, 361 adet işlem
-
14:59MAKIM
Yüzde 6.30 oranında artışla 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 801, 214 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 34 artarak (% 1.28 ) 2, 643
-
14:58BOBET
Yüzde 7.68 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 562, 031 adet işlem