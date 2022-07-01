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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2022 14:52
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Saffet Batu Aksoy 48.683.328,54 TRY 19,05
Banu Aksoy Tarakçıoğlu 48.683.328,53 TRY 19,05
Erdal Aksoy 40.676.738,34 TRY 15,91
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.080.259,30 TRY 0,42
Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 570.299,13 TRY 0,22
Ayşe Belkıs Aksoy 562.197,21 TRY 0,22




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040661


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BIST En Aktif Hisseler14:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 58.023.533 % 10,00  
KOZAL 184,80 1.047.235.589 % 8,71  
BOBET 6,60 29.339.863 % 7,84  
OZKGY 5,93 30.706.595 % 7,62  
OZKGY 5,93 30.706.595 % 7,62  
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14:46 Alış Satış %  
Dolar 16,7424 16,7509 % 0,31  
Euro 17,4733 17,4777 % -0,28  
Sterlin 20,0968 20,1976 % -0,85  
Frank 17,3789 17,4836 % -0,17  
Riyal 4,4497 4,4720 % 0,33  
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14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -20,23  
Altın Gr. 964 964 -6,14  
Cumhuriyet 6.436 6.533 -58,00  
Tam 6.434 6.517 -73,00  
Yarım 3.149 3.186 -36,00  
Çeyrek 1.578 1.593 -18,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,68 -0,61  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 -0,26  
B. Petrol 111 111 2,25  
Seans Raporu 14:46
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