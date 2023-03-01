***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2023Karar Sayısı2023/02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTurcas Petrol A.Ş. 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118822BIST