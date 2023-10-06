***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
06.10.2023 15:07
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılındaki çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansımızı yansıtan ve aynı zamanda önümüzdeki dönemlere ilişkin sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve bunlara ilişkin planlarımız hakkında bilgi vermeyi amaçladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz Şirketimiz internet sitesinde (www.turcas.com.tr) yayınlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200810
BIST
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17:358.482
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,29
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
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8.398
En Yüksek
8.517
17:3527,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0729
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
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27,7841
En Düşük
27,4547
17:3529,1604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0231
|Açılış
|: 29,0500
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|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3034
En Düşük
28,9549
17:351.623,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.625,72
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|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
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1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GEREL
|29,92
|254.345.160
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.076.020.997
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.628.579
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.993.805.555
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,44
|1.600.681.072
|% -7,10
|
|BJKAS
|46,08
|135.529.770
|% -5,19
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|TERA
|37,06
|28.339.549
|% -4,53
|
|THYAO
|239,70
|6.437.857.875
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,68
|6.413.192.272
|% 5,60
|
|PETKM
|23,62
|5.423.446.664
|% 0,51
|
|YKBNK
|19,30
|4.888.419.780
|% 1,58
|
|EREGL
|44,84
|4.878.189.964
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,68
|6.413.192.272
|% 5,60
|
|ZOREN
|6,85
|2.511.231.128
|% -1,86
|
|SKBNK
|6,88
|2.132.209.584
|% -1,29
|
|YKBNK
|19,30
|4.888.419.780
|% 1,58
|
|IHLAS
|1,38
|342.737.645
|% 6,15
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6204
|27,6255
|% 0,26
|
|Euro
|29,1273
|29,1604
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,5897
|33,7582
|% 0,30
|
|Frank
|30,1379
|30,3194
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3427
|7,3795
|% 0,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|13,26
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.004
|11.114
|107,00
|
|Yarım
|5.518
|5.573
|53,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,43
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,07
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