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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

06.10.2023 15:07
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 yılındaki çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansımızı yansıtan ve aynı zamanda önümüzdeki dönemlere ilişkin sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve bunlara ilişkin planlarımız hakkında bilgi vermeyi amaçladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz Şirketimiz internet sitesinde (www.turcas.com.tr) yayınlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200810


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Yarım 5.518 5.573 53,00  
Çeyrek 2.750 2.786 26,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,37 0,38  
Gümüş Gr. 19,00 19,02 0,43  
B. Petrol 84,00 84,00 -0,07  
Seans Raporu 17:35
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