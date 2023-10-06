***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılındaki çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki performansımızı yansıtan ve aynı zamanda önümüzdeki dönemlere ilişkin sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve bunlara ilişkin planlarımız hakkında bilgi vermeyi amaçladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz Şirketimiz internet sitesinde (www.turcas.com.tr) yayınlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200810BIST