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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.07.2021 18:00



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin 14.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizde Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Sn. Tuğçe Gündüz'ün görevinden ayrılması nedeniyle Sn. Tuğçe Gündüz'ün İcra Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin sonlandırılmasına Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak göreve başlayan Sn. Mert Göknar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne atanmasına Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Seda Gürsoy Ünlü'nün Kurumsal Yönetim Komitesi'ne atanmasına ve ilgili komitelerin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir. İcra Komitesi : •Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı) •Sn. Erdal Aksoy •Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu •Sn. Arkın Akbay •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel Kurumsal Yönetim Komitesi : •Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı) •Sn. Mehmet Timuçin Tecmen •Sn. Matthew James Bryza •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel  •Sn. Mert Göknar •Sn. Seda Gürsoy Ünlü Riskin Erken Saptanması Komitesi : •Sn. Emre Derman (Komite Başkanı) •Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Mert Göknar Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951222


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