***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizde İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Sn. Elif Kırankabeş'in İcra Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına ve ilgili komitelerin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir. İcra Komitesi : •Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı) •Sn. Erdal Aksoy •Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Elif Kırankabeş Kurumsal Yönetim Komitesi : •Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı) •Sn. Mehmet Timuçin Tecmen •Sn. Matthew James Bryza •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Elif Kırankabeş •Sn. Mert Göknar •Sn. Seda Gürsoy Ünlü Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011848BIST