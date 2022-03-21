***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.03.2022 18:58
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizde İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Sn. Elif Kırankabeş'in İcra Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına ve ilgili komitelerin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir. İcra Komitesi : •Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı) •Sn. Erdal Aksoy •Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Elif Kırankabeş Kurumsal Yönetim Komitesi : •Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı) •Sn. Mehmet Timuçin Tecmen •Sn. Matthew James Bryza •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Elif Kırankabeş •Sn. Mert Göknar •Sn. Seda Gürsoy Ünlü Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011848
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|GZNMI
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|74.392.735
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|PKENT
|318,60
|163.130.866
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|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
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|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
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|SERVE
|15,04
|1.061.086
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|AVGYO
|2,73
|30.912.802
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|YKBNK
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|DOHOL
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|548.779.184
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