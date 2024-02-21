***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.02.2024 14:06
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizde Finans Direktörü olarak görev yapan Sn. Mert Göknar'ın İcra Komitesi'ne üye olarak atanmasına ve ilgili komitenin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir. İcra Komitesi : •Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı) •Sn. Erdal Aksoy •Sn. Banu Aksoy •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Elif Kırankabeş •Sn. Mert Göknar Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251011
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