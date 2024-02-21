***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi./..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizde Finans Direktörü olarak görev yapan Sn. Mert Göknar'ın İcra Komitesi'ne üye olarak atanmasına ve ilgili komitenin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir. İcra Komitesi : •Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı) •Sn. Erdal Aksoy •Sn. Banu Aksoy •Sn. Erkan İlhantekin •Sn. Eda Yüksel •Sn. Elif Kırankabeş •Sn. Mert Göknar Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251011BIST