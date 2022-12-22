***TRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
22.12.2022 14:30
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
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Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan TRGYO (Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmesinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Aralık 2022, Ocak 2023 ve Şubat 2023 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.
Önemle duyurulur.
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089154
BIST
14:175.502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 72,45
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.513
En Düşük
5.445
14:1718,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:1719,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0906
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:171.089,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.089,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:17
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|17.646.125
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.902.053
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|AYCES
|118,50
|17.680.106
|% 9,93
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|DERIM
|10,48
|21.709.336
|% -3,85
|
|SUNTK
|62,20
|30.815.182
|% -3,34
|
|BRMEN
|2,29
|603.353
|% -2,97
|
|THYAO
|144,40
|4.172.774.155
|% 1,05
|
|ENKAI
|28,08
|3.232.107.996
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,28
|3.067.039.900
|% 2,99
|
|VAKBN
|12,51
|2.473.485.271
|% 1,87
|
|ISCTR
|13,08
|2.286.255.936
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,28
|3.067.039.900
|% 2,99
|
|VAKBN
|12,51
|2.473.485.271
|% 1,87
|
|ISCTR
|13,08
|2.286.255.936
|% 2,51
|
|SKBNK
|3,18
|529.812.488
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,19
|1.748.848.913
|% 1,58
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6704
|18,6779
|% 0,09
|
|Euro
|19,7969
|19,9060
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,4689
|22,5816
|% -0,07
|
|Frank
|20,0833
|20,2043
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9510
|4,9759
|% 0,10
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,48
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|1,17
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|-8,00
|
|Tam
|7.341
|7.390
|-7,00
|
|Yarım
|3.555
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,71
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,24
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,57
|83,57
|1,37
|
Seans Raporu
14:17
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14:32PLTUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 996, 430 adet işlem
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14:31ENKAI
Yüzde 5.01 oranında artışla 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 950, 705 adet işlem
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14:30KLKIM
Yüzde 8.93 oranında artışla 48.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 925, 442 adet işlem
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14:29XU100
Endeks 5, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 55, 697.00 milyon TL de
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14:29NUGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 789, 779 adet işlem