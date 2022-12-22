***TRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









***TRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler [TRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan TRGYO (Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) pay vadeli işlem sözleşmesinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir. Halen işlem görmekte olan Aralık 2022, Ocak 2023 ve Şubat 2023 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.Önemle duyurulur.VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089154BIST