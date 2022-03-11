***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 10:57
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009442
BIST
10:582.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,21
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.052
En Düşük
2.043
10:5814,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0893
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9803
En Düşük
14,8075
10:5816,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0855
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5186
En Düşük
16,3012
10:58957,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,13
|Açılış
|: 957,44
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler10:58
|GRSEL
|10,96
|10.056.381
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.598.239
|% 9,93
|
|MEPET
|2,28
|4.765.424
|% 8,57
|
|EUYO
|3,37
|6.566.133
|% 8,36
|
|FORMT
|1,08
|47.698.356
|% 8,00
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|MPARK
|28,72
|16.075.010
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|AVOD
|1,84
|5.690.915
|% -3,16
|
|THYAO
|26,14
|922.733.169
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,21
|823.772.053
|% -1,04
|
|SISE
|13,37
|541.585.427
|% 1,60
|
|ASELS
|24,66
|412.946.209
|% 0,98
|
|GARAN
|11,69
|386.966.961
|% -0,26
|
|ODAS
|1,53
|209.337.165
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,21
|823.772.053
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,12
|107.996.414
|% 0,00
|
|FORMT
|1,08
|47.698.356
|% 8,00
|
|DOHOL
|3,15
|129.580.642
|% 0,96
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9374
|14,9438
|% 0,60
|
|Euro
|16,4073
|16,4298
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,4822
|19,5799
|% 0,71
|
|Frank
|15,9979
|16,0943
|% 0,79
|
|Riyal
|3,9714
|3,9913
|% 0,77
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-5,56
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,58
|