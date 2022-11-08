***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:45
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077834
BIST
10:564.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 29,98
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.365
En Düşük
4.297
10:5618,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1296
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6080
En Düşük
18,4157
10:5618,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0875
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6225
En Düşük
18,4643
10:56998,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,02
|Açılış
|: 998,17
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TEZOL
|22,04
|85.412.417
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.192.868
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|108.315.749
|% 9,94
|
|GARFA
|21,30
|5.609.689
|% 8,29
|
|DITAS
|23,52
|6.820.246
|% -36,23
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,90
|4.518.661.779
|% 3,50
|
|THYAO
|109,20
|2.769.830.680
|% 1,87
|
|KRDMD
|13,67
|1.743.040.604
|% -1,30
|
|PETKM
|14,50
|1.143.124.401
|% -1,02
|
|ASELS
|36,06
|1.106.252.279
|% 1,12
|
|EKGYO
|4,67
|1.020.364.098
|% -2,51
|
|KRDMD
|13,67
|1.743.040.604
|% -1,30
|
|EREGL
|37,90
|4.518.661.779
|% 3,50
|
|SKBNK
|2,12
|200.360.979
|% 1,92
|
|PETKM
|14,50
|1.143.124.401
|% -1,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6049
|% 0,69
|
|Euro
|18,6091
|18,6223
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2567
|21,3633
|% 0,19
|
|Frank
|18,6720
|18,7845
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,62
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,45
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.679
|6.738
|-10,00
|
|Yarım
|3.254
|3.294
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,71
|97,71
|-0,21
|
Seans Raporu
10:54
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11:09DOGUB
Yüzde 7.68 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 820 adet işlem
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11:08TEZOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 026, 337 adet işlem
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11:06
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11:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 52 artarak (% 0.54 ) 3, 852
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, DESA, IHEVA, TEZOL, SNKRN