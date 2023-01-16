***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 11:13
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102466
BIST
12:005.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 82,55
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.067
En Düşük
4.981
12:0018,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:0020,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0342
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:001.155,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.155,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:00
|SDTTR
|75,35
|340.354.929
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.037.647
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,47
|1.478.990.406
|% -8,33
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|MANAS
|10,80
|45.648.887
|% -5,01
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,60
|2.406.501.566
|% 1,41
|
|KOZAL
|573,80
|2.345.855.741
|% 8,06
|
|ASELS
|57,20
|1.965.362.713
|% 3,53
|
|ODAS
|8,47
|1.478.990.406
|% -8,33
|
|KRDMD
|18,75
|1.330.887.602
|% 0,43
|
|ODAS
|8,47
|1.478.990.406
|% -8,33
|
|EKGYO
|8,05
|1.191.434.487
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,56
|1.154.434.432
|% 3,80
|
|ISCTR
|11,28
|848.635.126
|% 4,44
|
|SKBNK
|2,77
|206.415.520
|% 5,32
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7870
|18,7903
|% 0,04
|
|Euro
|20,3049
|20,3167
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,8133
|22,9277
|% -0,42
|
|Frank
|20,1700
|20,2915
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-8,07
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|7.777
|7.895
|-81,00
|
|Tam
|7.813
|7.873
|63,00
|
|Yarım
|3.807
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,74
|