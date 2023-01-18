***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 13:13
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102935
BIST
13:255.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,09
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.317
13:2518,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:2520,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1567
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:251.155,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.155,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DURDO
|48,64
|18.799.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.381.686
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.574.976
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.747.794
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|26.807.997
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|MMCAS
|5,75
|276.063
|% -2,54
|
|THYAO
|148,50
|8.292.341.020
|% 0,75
|
|ASELS
|63,25
|5.779.805.041
|% 7,39
|
|EREGL
|40,90
|5.394.667.007
|% 0,00
|
|KOZAL
|575,40
|3.259.159.940
|% 3,45
|
|KRDMD
|19,35
|2.606.338.899
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,51
|2.193.191.849
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,83
|1.621.677.087
|% 0,41
|
|PETKM
|18,37
|2.557.454.302
|% -0,27
|
|KRDMD
|19,35
|2.606.338.899
|% -1,28
|
|EREGL
|40,90
|5.394.667.007
|% 0,00
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,8000
|% 0,17
|
|Euro
|20,4059
|20,4210
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,1301
|23,2461
|% 0,64
|
|Frank
|20,4920
|20,6154
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|20,00
|
|Yarım
|3.826
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|