***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:10
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183621
BIST
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17:287.548
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -53,05
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2827,0499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0598
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0499
En Düşük
26,4619
17:2829,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2278
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:281.666,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.666,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:27
|OYLUM
|6,49
|19.729.665
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|311.472.598
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|209.208.695
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|14.685.095
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|152.581.140
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.551.413
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.165.063.908
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|13.390.003.589
|% 0,77
|
|YKBNK
|16,15
|11.787.168.981
|% 0,69
|
|ISCTR
|17,86
|11.493.880.901
|% 1,30
|
|AKBNK
|31,84
|10.386.994.398
|% 2,84
|
|ASTOR
|119,10
|7.173.295.145
|% 1,71
|
|YKBNK
|16,15
|11.787.168.981
|% 0,69
|
|SKBNK
|3,76
|2.392.802.211
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,86
|11.493.880.901
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,65
|2.912.007.790
|% -4,53
|
|AKBNK
|31,84
|10.386.994.398
|% 2,84
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0344
|27,0402
|% 0,19
|
|Euro
|29,8187
|29,8680
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,3957
|34,5682
|% 0,45
|
|Frank
|30,8292
|31,0149
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1844
|7,2204
|% 0,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,02
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,30
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.108
|11.213
|-2,00
|
|Yarım
|5.562
|5.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|87,38
|87,38
|-0,17
|
Seans Raporu
17:27
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17:42IHGZT
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