***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 15:11
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 01 2022- 31 12 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarih ve 2022/17 sayılı toplantısında Denetimden sorumlu komitemizin önerisi doğrultusunda ortaklığımız ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014413
BIST
15:382.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:3814,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:3816,3143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0398
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:38912,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 912,90
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,00
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TURGG
|216,70
|50.365.398
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|44.005.571
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|63.843.713
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.611.064
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|129.665.503
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,85
|6.940.542
|% -4,69
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,62
|3.288.376.930
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,17
|1.747.567.991
|% 1,47
|
|GARAN
|12,18
|1.671.277.770
|% -0,08
|
|SISE
|15,30
|1.056.149.977
|% 1,12
|
|KARSN
|5,58
|909.606.500
|% 5,08
|
|ODAS
|1,73
|355.850.953
|% 2,98
|
|KARSN
|5,58
|909.606.500
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,06
|566.509.329
|% -1,46
|
|GARAN
|12,18
|1.671.277.770
|% -0,08
|
|ZOREN
|1,88
|224.062.201
|% 3,30
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6677
|14,6767
|% 0,16
|
|Euro
|16,2987
|16,3162
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2045
|19,3008
|% 0,02
|
|Frank
|15,8205
|15,9158
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8977
|3,9173
|% 0,05
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|0,46
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|1,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|8,19
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|3,96
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,44
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51KTSKR
Yüzde 5.23 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 618, 356 adet işlem
-
15:50CUSAN
Yüzde 5.04 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 355 adet işlem
-
15:49ETILR
Yüzde 4.22 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 436 adet işlem
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15:47XU100
Endeks 2, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 497.00 milyon TL de
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15:47NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 082 adet işlem