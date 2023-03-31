***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 17:27
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 01 2023- 31 12 2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 2023/22 sayılı toplantısında Denetimden sorumlu komitemizin önerisi doğrultusunda ortaklığımız ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 01.01.2023 –
31.12.2023 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında
onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130423
BIST
17:444.838
En Yüksek
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|: 4.876
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|Önceki Kapanış
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17:441.220,62
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|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:42
|EKSUN
|86,50
|44.222.779
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.188.162
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,10
|2.653.339.606
|% -0,93
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,34
|2.452.544.107
|% 1,91
|
|TUPRS
|530,40
|2.329.597.623
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,57
|854.227.883
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,90
|469.020.786
|% 3,20
|
|ISCTR
|13,22
|2.096.613.230
|% -2,22
|
|AKFYE
|17,10
|2.468.510.629
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|739.875.522
|% -2,66
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1877
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8570
|20,8877
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,6672
|23,7859
|% -0,04
|
|Frank
|20,9453
|21,0715
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0950
|5,1205
|% 0,06
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.228
|8.325
|7,00
|
|Yarım
|4.034
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,46
|