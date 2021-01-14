***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2021 16:07
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Torium AVM
Rapor Tarihi
07.01.2021
Açıklamalar
Torium AVM 2020 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902134
BIST
16:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:087,3745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:088,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:08436,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,70
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.612.791
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.714.740
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.837.605
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,19
|1.744.370.816
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|1.441.722.873
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,20
|1.013.938.217
|% -0,88
|
|TCELL
|16,86
|1.000.532.396
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,47
|999.708.648
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,63
|853.715.626
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|999.708.648
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.441.722.873
|% -2,91
|
|TSKB
|1,89
|406.451.692
|% -0,53
|
|YYAPI
|2,26
|296.037.715
|% 6,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3685
|7,3745
|% -0,38
|
|Euro
|8,9446
|8,9579
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0352
|10,0855
|% -0,25
|
|Frank
|1,9625
|1,9723
|% -0,26
|
|Riyal
|436,8550
|436,9470
|% -0,59
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,46
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.888
|2.961
|-46,61
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-22,54
|
|Çeyrek
|700
|716
|-11,28
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,39
|
Seans Raporu
16:08
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 9 kaybederek (% -0.50 ) 1, 383
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, BURCE, YAPRK, YESIL, KSTUR, HEKTS, AYCES, PKENT, INVEO, VERTU
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16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYES, UZERB, KUTPO, EMNIS, UMPAS, EUYO, MZHLD
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16:22
VERTU, KSTUR, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
ETYAT, EMNIS, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında