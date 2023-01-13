***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 17:52
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Torium AVM
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Torium AVM 2022 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102195
BIST
17:584.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,55
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5818,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5820,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0361
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:581.154,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.154,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MANAS
|11,37
|103.252.056
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|158.852.017
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.196.779
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.390.426
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.311
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,20
|29.232.720
|% -6,31
|
|ISFIN
|6,27
|163.305.432
|% -6,00
|
|THYAO
|134,70
|7.702.898.877
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|5.922.001.034
|% 1,97
|
|ASELS
|55,15
|5.420.001.775
|% -1,34
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,20
|2.804.972.371
|% 1,77
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,63
|552.412.090
|% -0,38
|
|PETKM
|17,71
|3.293.091.472
|% 1,66
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7953
|% 0,06
|
|Euro
|20,3503
|20,3564
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8506
|22,9652
|% -0,08
|
|Frank
|20,1530
|20,2744
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,90
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|7,84
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.839
|7.917
|107,00
|
|Yarım
|3.820
|3.874
|52,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.937
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,53
|0,16
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|0,23
|