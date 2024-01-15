***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 10:55
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kemankeş
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
Kemankeş 2023 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239734
BIST
'
14:138.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 60,12
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1330,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 30,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1332,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0278
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:131.986,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PASEU
|59,40
|71.118.272
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.979.730
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.727.073
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|58.205.621
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.509.270
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|73.170.974
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.453.716
|% -4,90
|
|SELGD
|21,62
|3.515.409
|% -4,67
|
|IZFAS
|14,55
|33.096.861
|% -4,53
|
|THYAO
|250,00
|4.376.822.605
|% -0,40
|
|KCHOL
|162,30
|3.529.871.704
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,00
|3.482.400.521
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,46
|2.947.323.784
|% -1,93
|
|SAHOL
|70,25
|2.466.264.789
|% 1,81
|
|ADESE
|2,26
|268.080.978
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,46
|2.947.323.784
|% -1,93
|
|YKBNK
|22,46
|2.389.507.673
|% -2,09
|
|AKBNK
|43,00
|3.482.400.521
|% -0,60
|
|BEGYO
|4,29
|315.558.285
|% -2,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0973
|30,1022
|% 0,01
|
|Euro
|32,9714
|32,9848
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,2023
|38,3939
|% -0,11
|
|Frank
|35,1172
|35,3287
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0019
|8,0421
|% -0,00
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|917,03
|918,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,71
|2.052,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:13
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14:27FZLGY
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, TOASO
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14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 11 artarak (% 0.69 ) 7, 143
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14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, EDIP, IZENR, HATEK, DOGUB, ADESE, FMIZP, TATEN, PASEU, ENERY