***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 11:08
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
5.Levent
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
5.Levent 2023 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239741
BIST
'
14:128.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 58,70
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1230,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1232,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0261
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:121.986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PASEU
|59,40
|71.118.272
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.748.645
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.204.449
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.499.374
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.677.229
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.819.207
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.033.554
|% -4,90
|
|IZFAS
|14,57
|32.655.782
|% -4,40
|
|SELGD
|21,70
|3.395.577
|% -4,32
|
|THYAO
|250,50
|4.314.798.283
|% -0,20
|
|KCHOL
|162,30
|3.516.479.711
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.460.858.423
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|267.088.722
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,52
|2.370.052.347
|% -1,83
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|BEGYO
|4,30
|313.228.228
|% -2,49
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0955
|30,1049
|% 0,02
|
|Euro
|32,9756
|32,9831
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,1956
|38,3871
|% -0,13
|
|Frank
|35,1172
|35,3288
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0015
|8,0416
|% -0,01
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,92
|919,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,67
|2.052,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:12
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14:27FZLGY
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 11 artarak (% 0.69 ) 7, 143
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14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, EDIP, IZENR, HATEK, DOGUB, ADESE, FMIZP, TATEN, PASEU, ENERY