***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 11:47
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Mall of İstanbul (Konut ve Flat ofisler)
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
Mall of İstanbul (Konut ve Flat ofisler) 2023 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239802
BIST
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14:138.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 60,12
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1330,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 30,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1332,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0278
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:131.986,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PASEU
|59,40
|71.094.037
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.698.394
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.094.369
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.616.212
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.480.823
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.791.962
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,41
|31.981.263
|% -5,45
|
|METUR
|6,99
|40.033.554
|% -4,77
|
|SELGD
|21,70
|3.395.446
|% -4,32
|
|THYAO
|250,25
|4.284.697.255
|% -0,30
|
|KCHOL
|162,30
|3.510.155.519
|% 4,37
|
|ISCTR
|25,52
|2.915.794.791
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.457.184.288
|% 1,88
|
|YKBNK
|22,54
|2.365.686.802
|% -1,74
|
|ADESE
|2,26
|265.794.457
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.915.794.791
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,54
|2.365.686.802
|% -1,74
|
|BEGYO
|4,28
|311.601.031
|% -2,95
|
|EKGYO
|8,27
|604.496.930
|% 0,98
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0969
|30,1046
|% 0,02
|
|Euro
|32,9675
|32,9775
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,1985
|38,3901
|% -0,12
|
|Frank
|35,1158
|35,3274
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|917,03
|918,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,71
|2.052,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:11
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