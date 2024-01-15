***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 12:06
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Zafer Plaza AVM
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
Zafer Plaza AVM 2023 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239834
BIST
'
14:138.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 60,12
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1330,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 30,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1332,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0278
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:131.986,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PASEU
|59,40
|71.118.272
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.748.645
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.204.449
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.499.374
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.677.229
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.819.207
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.033.554
|% -4,90
|
|IZFAS
|14,57
|32.655.782
|% -4,40
|
|SELGD
|21,70
|3.395.577
|% -4,32
|
|THYAO
|250,50
|4.314.798.283
|% -0,20
|
|KCHOL
|162,30
|3.516.479.711
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.460.858.423
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|267.088.722
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,52
|2.370.052.347
|% -1,83
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|BEGYO
|4,30
|313.228.228
|% -2,49
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0973
|30,1022
|% 0,01
|
|Euro
|32,9714
|32,9848
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,2011
|38,3927
|% -0,11
|
|Frank
|35,1154
|35,3270
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|916,66
|918,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,92
|984,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,55
|2.052,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:13
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14:28OSTIM
Yüzde 7.43 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 998, 617 adet işlem
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14:27FZLGY
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 303, 891 adet işlem
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, GUBRF
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, TOASO
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 11 artarak (% 0.69 ) 7, 143