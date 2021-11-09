***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
09.11.2021 17:19
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2021
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. Maddesinin tadili için SPK'dan onay 22.12.2017 tarihinde alınmış olup, Tescili 27.12.2017 tarihinde yapılmıştır. Şirket genel bilgi formunu güncelleme amacıyla duyuru düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 27/12/2017 03/01/2018 9486
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976305
BIST
17:221.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 20,16
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:229,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:2211,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0631
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:22571,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,52
|Açılış
|: 571,14
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:22
|TSPOR
|6,18
|27.480.859
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,30
|38.053.957
|% 8,59
|
|PRKAB
|30,30
|191.518.195
|% 8,52
|
|SASA
|32,80
|1.117.499.687
|% 7,54
|
|KARYE
|13,00
|175.647.156
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.827.892
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.379.355
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,17
|102.979.401
|% -9,26
|
|INVEO
|28,80
|16.042.902
|% -8,86
|
|PETKM
|7,17
|4.313.035.704
|% 5,13
|
|THYAO
|18,27
|2.655.075.775
|% 1,22
|
|GARAN
|10,85
|2.587.345.050
|% 0,65
|
|SISE
|9,38
|1.861.363.743
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,12
|1.162.111.793
|% 2,63
|
|PETKM
|7,17
|4.313.035.704
|% 5,13
|
|YKBNK
|3,12
|1.162.111.793
|% 2,63
|
|ODAS
|1,55
|480.569.488
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|597.444.081
|% 1,43
|
|GARAN
|10,85
|2.587.345.050
|% 0,65
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7130
|9,7184
|% 0,42
|
|Euro
|11,2724
|11,2855
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1293
|13,1951
|% 0,29
|
|Frank
|10,5979
|10,6617
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5828
|2,5958
|% 0,38
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,90
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|
Seans Raporu
17:22
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PETKM, SISE
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 28 artarak (% 1.50 ) 1, 439
-
17:34
DOBUR, TSPOR, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
NUGYO, CMBTN, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34GSDDE
Yüzde 9.09 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 877, 073 adet işlem