***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2021AçıklamalarEsas sözleşmemizin Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. Maddesinin tadili için SPK'dan onay 22.12.2017 tarihinde alınmış olup, Tescili 27.12.2017 tarihinde yapılmıştır. Şirket genel bilgi formunu güncelleme amacıyla duyuru düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 27/12/2017 03/01/2018 9486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976305BIST