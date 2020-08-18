***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Transferler1.287.204 -1.287.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-197.317 -197.317 -197.317Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.137 -1.137 -1.137Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.475 25.770 74.255 6.517.031 -197.317 7.415.264 7.415.264Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler166 865.624 -865.790 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.207 -267.207 -267.207Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -267.207 8.209.809 8.209.809Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI360.449 170.505Dönem Karı (Zararı)-267.207 -197.317Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler512.495 455.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler536 177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler278 32.706Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 258.474 187.823Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler270.277 257.904Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -12.701 -20.452Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.369 -2.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.369 -2.474İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler115.194 -80.315Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.053 28.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.280 9.741Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler98.766 17.502Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.461 1.575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.843 -9.683Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.984 -120.092Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.773 -7.894İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.812 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları360.482 178.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33 -265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -7.282YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.591 5.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-425 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.769 3.005Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -98.010 -28.940Alınan Temettüler3 34.075 29.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-547.255 76.239Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.686.097 1.161.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.932.458 -957.448Ödenen Faiz-326.112 -149.376Alınan Faiz25.218 21.528YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-243.397 252.582Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 2.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -243.397 254.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 733.572 203.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 490.175 458.020Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 493.692 739.111Ticari Alacaklar8 110.657 116.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.924 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar93.733 94.235Diğer Alacaklar504 137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar504 137Stoklar10 1.006.393 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 34.462 22.111Diğer Dönen Varlıklar19.741 12.282ARA TOPLAM1.665.449 1.995.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.665.449 1.995.089DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 2.309 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.309 2.003Diğer Alacaklar2.643 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.643 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 371.677 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.359.295 11.267.894Maddi Duran Varlıklar46.714 46.820Maddi Olmayan Duran Varlıklar956 961Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar956 961Peşin Ödenmiş Giderler7 12.952 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.796.546 11.724.984TOPLAM VARLIKLAR13.461.995 13.720.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 509.736 165.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 971.345 1.788.539Ticari Borçlar8 120.487 128.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar68.907 54.141İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar51.580 74.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.577 1.560Diğer Borçlar74.355 22.371İlişkili Taraflara Diğer Borçlar48.198 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.157 22.371Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 75.206 83.979Kısa Vadeli Karşılıklar14.583 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.583 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 1.261 5.868ARA TOPLAM1.768.550 2.211.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.768.550 2.211.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.482.627 3.029.817Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.483.636 3.030.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.252.186 5.241.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.209.809 8.478.139Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.830 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.382.655 6.517.031Net Dönem Karı veya Zararı-267.207 865.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.209.809 8.478.139TOPLAM KAYNAKLAR13.461.995 13.720.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 450.645 434.623 118.267 228.315Satışların Maliyeti13 -206.038 -126.668 -68.413 -72.223TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)244.607 307.955 49.854 156.092BRÜT KAR (ZARAR)244.607 307.955 49.854 156.092Genel Yönetim Giderleri14 -14.140 -29.527 -4.442 -15.017Pazarlama Giderleri14 -21.678 -1.640 -14.210 -894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.223 4.607 1.705 1.454Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.600 -4.749 -1.274 -2.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.412 276.646 31.633 139.281Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 12.701 20.452 5.429 11.444FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)221.113 297.098 37.062 150.725Finansman Gelirleri15 23.196 21.631 11.417 14.135Finansman Giderleri15 -511.516 -516.046 -209.984 -218.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-267.207 -197.317 -161.505 -53.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-267.207 -197.317 -161.505 -53.514DÖNEM KARI (ZARARI)-267.207 -197.317 -161.505 -53.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-267.207 -197.317 -161.505 -53.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 16 -0,27000000 -0,20000000 -0,16000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-267.207 -197.317 -161.505 -53.514Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-267.207 -197.317 -161.505 -53.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869847BIST